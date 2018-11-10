18:30 10.11.2018 | Общество | Новости
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Мир должен быть многосторонним, чтобы удалось сберечь в нем стабильность, - Гуттериш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступил с речью, посвященной церемониальным мероприятиям к 100-летию окончания Первой мировой войны. Об этом н заявил, Выступая на заседании Совета Безопасности ООН.

Мир должен быть многосторонним, чтобы удалось сберечь в нем стабильность, - Гуттериш

По его словам, большинству европейских лидеров стоит напомнить уроки из истории, стремиться к международному сотрудничеству и развивать его в согласовании с требованиями времени, чтобы предотвратить новые глобальные катаклизмы. Институты, созданные после Второй мировой войны, отстают от скорости развития всего мира эпохи "глобализама".

В 21 веке человечеству необходимо совместным усилиями разрабатывать "архитектуру международных подходов нового поколения", которая будет отвечать требованиям дня. Гуттериш подчеркнул необходимость проведения реформы ООН, которую он намерений настойчив продвигать.

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент США Дональд Трамп прибыл во Францию для принятия участия в церемонимальных мероприятиях, приуроченных к 100-летию окончания Первой мировой войны.


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