Отправилась за победой и ... ПОБЕДИЛА!

2-8 ноября в г. София (Болгария) проходил ежегодный международный конкурс "Mrs. Planet". За желанную победу соревновались привлекательные, обаятельные и успешные красавицы из разных стран.

Украину на конкурсе "Mrs. Planet 2018" представляла яркая звезда ТВ, харизматичная ведущая, красивая леди, отзывчивая меценатка, волевая женщина, общественный деятель, счастливая жена и любящая мама - Анна Горбань.

"Я привыкла все начатые дела доводить до конца, - заявила Анна Горбань накануне финала конкурса "Mrs. Planet 2018 ". - Ставлю себе цель - вижу цель - не вижу препятствий - достигаю цели! Только так. И моя очередная цель - победа Украины на международном конкурсе "Mrs. Planet"!"

Борьба за главную корону "Mrs. Planet 2018" была по-настоящему ярой. Ведь не каждая сцена и не каждый день выдерживает такую гипернагрузку красотой, сообразительностью и талантами.

Все конкурсантки очень ярко проявили себя, поэтому компетентному жюри конкурса было непросто выбрать лучшую из лучших. Но наиболее достойной почетного титула "Mrs. Planet 2018" оказалась украинка Анна Горбань.

Анна Горбань доказала, что украинские женщины - самые красивые и умные! С аргументами красавицы трудно спорить: идеальное сочетание обворожительной внешности, эрудиции, грации и искренности - все это в одной женщине, в победительнице (признанной всем миром!).

Рассказывая о своей миссии на этапе презентации, Анна Горбань отметила: "Я считаю, что не только Красота, но и Любовь и Добро спасут мир! Моя жизненная философия базируется именно на этих ценностях ..."

Талантливая и всесторонне развитая красавица "Миссис Украина 2018" поражала не только неожиданным "неженским" хобби (Анна увлекается огнестрельным оружием), но и ошеломила зрителей фантастическим дизайнерским нарядом от известного бренда "Stella Shakhovskaya". В роскошных нарядах украинка уверенно дефилировала, шагая к победе.

Подготовка и участие в конкурсе международного уровня требовали от представительницы Украины незаурядной самоотдачи, энергии и жизненных сил. Изнурительные репетиции, волнения и невероятный круговорот эмоций ни на шаг не остановили "Mrs. Ukraine World 2018", закаленную жизненными испытаниями. Отчаянная Анна сознательно взяла на свои хрупкие плечи чрезвычайно большую ответственность как перед самой собой, так и перед всей Родиной. И Анна Горбань виртуозно покорила очередной судьбоносный вираж!

Украина горячо болела за свою красавицу, поэтому Анна везет домой справедливо одержанную победу!

Впереди у "Миссис Планета 2018" много грандиозных планов, о которых она обязательно расскажет в ближайшее время.