10:52 09.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Украине подсчитали небоевые потери ВСУ в Донбассе

Не так давно СМИ назвали количество небоевых потерь украинских силовиков на Донбассе: 2700 человек.

На Украине подсчитали небоевые потери ВСУ в Донбассе

Первым эту цифру озвучил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в интервью еженедельнику "Зеркало недели".

Сегодня нам прислали копию докладной записки на имя генпрокурора Украины Юрия Луценко, в которой речь идет о реальных небоевых потерях на Донбассе.

"По информации, переданной Министерством обороны, Национальной гвардией и другими военными формированиями государства, общее количество небоевых безвозвратных и санитарных потерь военнослужащих в период с апреля 2014 г. до 31.08.2018 г. составляет 17793, из них 5278 – безвозвратные. Больше всего в Вооруженных силах (4379), Национальной гвардии (483), Госпогранслужбе (205), СБУ (56)".

Самыми большими причинами потерь, помимо болезней, называются самоубийство, убийство, неосторожное обращение с оружием.

Получается, что Матиос не в первый раз лжет, поднимая эту тему. Сами военные говорят, что официальные данные потерь нужно умножать минимум на три. Для украинского народа важно знать правду о ситуации в Вооруженных силах в период войны.

Источник, РИА-Новости


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