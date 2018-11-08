16:55 08.11.2018 | Общество | Новости
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Президент США прокомментировал стрельбу в Лос-Анджелесе

Президент США Дональд Трамп прокомментировал стрельбу на студенческой вечеринке в кафе калифорнийском городе Таузанд-Ок, который находится в 40 милях от Лос-Анджелеса. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

Президент США прокомментировал стрельбу в Лос-Анджелесе

"Меня в полной мере проинформировали об ужасной стрельбе в Калифорнии. На месте происшествия находятся сотрудники служб правопорядка и экстренного реагирования, а также ФБР. На данный момент убиты 13 человек, включая стрелка и первого полицейского, который вошел в бар", - сообщил глава Белого Дома.

Трамп добавил, что сержант полиции, раненный в перестрелке, скончался в больнице. По его словам, правоохранители прибыли на место бойни спустя три минуты после поступления звонка в отделение.

В свою очередь сотрудники правоохранительных органов отметили, что преступник совершил приблизительно 30 выстрелов. В то же время очевидцы утверждают, что нападавшим был мужчина старше 20 лет, ближневосточной внешности с бородой. 

Как сообщал ранее "УРА-Информ", стрелок, совершивший нападение, погиб. Его личность пока не установлена.  


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