Президент США прокомментировал стрельбу в Лос-Анджелесе

"Меня в полной мере проинформировали об ужасной стрельбе в Калифорнии. На месте происшествия находятся сотрудники служб правопорядка и экстренного реагирования, а также ФБР. На данный момент убиты 13 человек, включая стрелка и первого полицейского, который вошел в бар", - сообщил глава Белого Дома.

Трамп добавил, что сержант полиции, раненный в перестрелке, скончался в больнице. По его словам, правоохранители прибыли на место бойни спустя три минуты после поступления звонка в отделение.

В свою очередь сотрудники правоохранительных органов отметили, что преступник совершил приблизительно 30 выстрелов. В то же время очевидцы утверждают, что нападавшим был мужчина старше 20 лет, ближневосточной внешности с бородой.

Как сообщал ранее "УРА-Информ", стрелок, совершивший нападение, погиб. Его личность пока не установлена.