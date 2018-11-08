19:05 08.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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"А-БАНК" почти банкрот: если поторопиться, можно еще успеть забрать свои деньги, - СМИ

"А-Банк" готовиться объявить о банкротстве. Об этом сообщают источники в Фонде гарантирования вкладов. Среди причин плачевного состояния финансового учреждения – инвесторы вынули из него все деньги, отмечает  Открытая Украина.

За последние полгода "А-Банк", который принадлежит украинским бизнесменам братьям Игорю и Григорию Суркисам, а также другим их родственникам, очень сильно обеднел.

На рынке говорят о том, что Суркисы уже вынули из банка все деньги, и о банкротстве будет заявлено в канун Нового года.

Правдивость этой информации (на правах анонимности) уже подтвердили в Фонде гарантирования вкладов. Там сейчас решают, как правильно поступить, чтобы привлечь собственников за искусственно созданный кризис, отмечают в издании.

Тем временем, данные о том, что "А-Банку" осталось недолго красноречиво подтверждают публичные рейтинги устойчивости украинских банков.

По данным рейтинга НБУ за третий квартал 2018 года, "А-Банк" уже не входит в ТОП-25 устойчивых банков страны. Также его нет в перечнях "надежных" для физических и юридических лиц. С указанными рейтингами можно ознакомиться по ссылке.

Кроме того, "А-Банку" уже не доверяют страховые компании и в нем давно не размещаются депозиты МТСБУ.

Параллельно, у банка уже начались проблемы с клиентами. Заемщики говорят, что "А-Банк" пересматривает кредитные договора, не ставя их в известность, меняет условия погашения кредитов и потом занимается "смс-тероризмом" с требованием срочно уплатить займы по завышенным процентам.

Одним слово ситуация - печальна. Поэтому если у вас в "А-Банке" имеются депозиты, если поторопитесь, еще можете спасти свои деньги!

Источник: from-ua.com


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