Тернопольские перевозчики бастуют после снижения цен на проезд

С 1 ноября в тернопольском транспорте резко подорожал проезд. Его стоимость в маршрутках возросла с 5 гривен до 9. Жители города, возмутившись такой ценой, вышли на митинг против роста цен, в результате чего власти вернули прежние расценки.

Теперь же решили ответить на флэш-моб и перевозчики, перестав выпускать транспорт по маршрутам. Стоит отметить, что жителей Тернополя все устраивает. Они ходят пешком, а владельцы автомобилей иногда из солидарности подвозят земляков.

"Я давно не видел Тернополь таким веселым и просторным, как сейчас. Маршрутчики бастуют. Все. Нет на дорогах этих вонючих, мерзких автобусов, нет пробок, нем сумасшедшей толкучки этих желтых скотовозок на вокзале и в центре. [..] Горжусь жителями Тернополя, земляками. Нас мало, но про нашу настойчивость будут знать все", - пишет Андрей.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", во вторник, 6 ноября, маршрутки Тернополя не выехали на маршруты. Водители городского транспорта протестуют против возвращения старых тарифов на проезд.