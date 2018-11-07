Суд продлил Зайцевой и Дронову содержание под стражей

Теперь оба будут находится в СИЗО до 5 января 2019 года. Вместе с тем защита подозреваемых просила суд изменить им меру пресечения. По словам адвокатов Дронов не намерен бежать, а у Зайцевой существенно ухудшилось здоровье.

Следующее судебное заседание состоится 13 ноября. На нем озвучат результат новой экспертизы, которую инициировала защита Дронова.

Напомним, в Центре психического здоровья и мониторинга наркотиков и алкоголя Министерства здравоохранения Украины подтвердили, что Зайцева, которая была за рулем автомобиля, который наехал на группу людей на пешеходном переходе в Харькове, во время ДТП была в состоянии наркотического опьянения.

Как сообщал УРА-Информ, 18 октября в центре Харькова столкнулись два автомобиля. Внедорожник Lexus RX, за рулем которого была 20-летняя Зайцева, вылетел на тротуар, где стояли пешеходы. В результате ДТП погибли шесть и пострадали пять человек.