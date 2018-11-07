10:07 07.11.2018 | Общество | Новости
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Из жизни ушла актриса сериала "Моя прекрасная няня"

Известной российской актрисы не стало в понедельник, 5 ноября, на 71-ом году жизни.

Из жизни ушла актриса сериала

Об этом сообщил профильный потрал "Театрал".

Причина смерти пока держится в секрете.

Всего на счету актрисы более 20 ролей в разнообразных фильмах и сериалах. Зрителям Корчагина известна по ролям в сериалах "Моя прекрасная няня", "Шериф", "Интерны".  Церемония прощания с Натальей Корчагиной пройдет в здании Московского театра юного зрителя 8 ноября. В этот же день состоится отпевание в храме Воскресения Словущего.

К слову, Наталья Корчагина родилась 24 июля 1948 года. С 1974 года она служила в МТЮЗе, в котором сыграла несколько десятков ролей. В 2002 году Корчагина получила звание заслуженной артистки России.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", американский джазовый трубач Рой Харгроув умер на 50-м году жизни


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