21:32 06.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине в этом году заболеваемость корью может превысить антирекорд 2006 года - Минздрав

В Украине в этом году темпы распространения заболеваемости корью могут достичь и превысить худший показатель заболеваемости, который был зафиксирован в Украине в 2006 году.

В Украине в этом году заболеваемость корью может превысить антирекорд 2006 года - Минздрав

Тогда болезнь обнаружили у более 42 тысяч человек. Такие данные во вторник, 6 ноября, опубликовал Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

По данным ведомства, с начала года корью уже заболели 36 455 человек. Среди них 14 111 взрослых и 22 344 ребенка.

В Центре также отмечают, что если уровень заболеваемости останется на таком же уровне, к концу года количество больных корью может превысить этот показатель.

При этом в министерстве напомнили, что лекарств от кори не существует и единственный способ защититься от этого заболевания - вакцинация. Сейчас в Украине достаточно вакцин для проведения плановой и усиленной иммунизации против кори, - заверили в Минздраве, добавив, что наибольший прирост заболеваемости корью наблюдается именно в тех областях, где низкий уровень вакцинации. Это Ивано-Франковская, Закарпатская, Львовская области.

Только за последнюю неделю корью заболело 1 246 человек - 359 взрослых и 887 детей. Это на 5,5% меньше предыдущей недели. Всего, по данным Минздрава, с начала года от осложнений кори умерли 15 человек - 11 детей и четверо взрослых.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, за предыдущую неделю в стране заболели 1319 человек. При этом с начала года заболевших зафиксировано более 35 тысяч случаев заболеваемости.


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