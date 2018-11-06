23:27 06.11.2018 | Общество | Новости
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В Польше корь обнаружили у четырех граждан Украины

В Польше в крупной производственной компании в Квидзинском повяте Поморского воеводства обнаружили заболевание корью.

В Польше корь обнаружили у четырех граждан Украины

Заболевание выявлено у четырех граждан Украины, которые приехали на работу. Как сообщает "Польское радио", все граждане не были вакцинированы от кори.

Сейчас устанавливают лиц, которые находились в непосредственном контакте с инфицированными.

В отношении тысячи людей из их окружения осуществляется эпидемиологический надзор. Кроме того, проводится вакцинация. Вероятнее всего, источником инфекции стал человек, вернувшийся из Украины с сыпью на коже, что ошибочно приняли за аллергию. Этот человек живет с тремя другими больными, - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине в этом году темпы распространения заболеваемости корью могут достичь и превысить худший показатель заболеваемости, который был зафиксирован в Украине в 2006 году.

Тогда болезнь обнаружили у более 42 тысяч человек. Такие данные во вторник, 6 ноября, опубликовал Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

По данным ведомства, с начала года корью уже заболели 36 455 человек. Среди них 14 111 взрослых и 22 344 ребенка.

Как сообщал УРА-Информ, за предыдущую неделю в стране заболели 1319 человек. При этом с начала года заболевших зафиксировано более 35 тысяч случаев заболеваемости.


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