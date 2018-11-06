16:32 06.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100207271:labazovych

В полиции показали следственный эксперимент и показания напавших на Гандзюк - ВИДЕО

Глава Национальной полиции Сергей Князев во время выступления в Верховной Раде обнародовал видеозаписи с показаниями и следственным экспериментом по делу о нападении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

В полиции показали следственный эксперимент и показания напавших на Гандзюк - ВИДЕО

Согласно его словам, по делу о нападении на Гандзюк допросили пятерых задержанных лиц и 367 свидетелей, провели девять обысков, провели более 20 экспертиз, более 100 негласных следственных действий. Вместе с тем Князев отметил, что закончилось следствие по пяти обвиняемых - это исполнители и организаторы преступления. 

Также глава Нацполиции отметил, что в июле этого года организатор пообещал исполнителю вознаграждение в сумме 5 тысяч долларов за избиение организаторы преступления. Екатерины Гандзюк. Однако позже стало известно, что в дальнейшем планы в злоумышленника немного изменились и избиения заменили на применение серной кислоты, которую купили накануне преступления.

"Преступников было трое. Один выступал в качестве водителя, другой наблюдал за территорией, а последний должен был применить кислоту против потерпевшей. Кроме этого, во время обысков в домах преступников, нашли еще одну бутылку серной кислоты", - добавил Князев.

На одном из обнародованных видео мужчина говорит, что им предложили "проучить активистку Гандзюк в связи с тем, что у нее были русофобские взгляды, она негативно отзывалась о воинах АТО и она причастна к скандалам, связанных с коррупцией".

Напомним, как сообащал ранее "УРА-Информ", Верховная рада Украины вызвала для отчета по делу о смерти активистки Екатерины Гандзюк правоохранителей. 


Поделиться
Читайте также:
 
Сьемки "Аквамена" завершили на два месяца раньше установленного срока Президент Украины посетит Финляндию 7-8 ноября Россия атаковала сайт Министерства временно оккупированных территорий В метро Харькова задержали военного с гранатометом - ФОТО
Фоторепортаж
Выставка открылась 30 октября и продлится до первого ноября 2018 года
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив