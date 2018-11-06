В полиции показали следственный эксперимент и показания напавших на Гандзюк - ВИДЕО

Согласно его словам, по делу о нападении на Гандзюк допросили пятерых задержанных лиц и 367 свидетелей, провели девять обысков, провели более 20 экспертиз, более 100 негласных следственных действий. Вместе с тем Князев отметил, что закончилось следствие по пяти обвиняемых - это исполнители и организаторы преступления.

Также глава Нацполиции отметил, что в июле этого года организатор пообещал исполнителю вознаграждение в сумме 5 тысяч долларов за избиение организаторы преступления. Екатерины Гандзюк. Однако позже стало известно, что в дальнейшем планы в злоумышленника немного изменились и избиения заменили на применение серной кислоты, которую купили накануне преступления.

"Преступников было трое. Один выступал в качестве водителя, другой наблюдал за территорией, а последний должен был применить кислоту против потерпевшей. Кроме этого, во время обысков в домах преступников, нашли еще одну бутылку серной кислоты", - добавил Князев.

На одном из обнародованных видео мужчина говорит, что им предложили "проучить активистку Гандзюк в связи с тем, что у нее были русофобские взгляды, она негативно отзывалась о воинах АТО и она причастна к скандалам, связанных с коррупцией".

Напомним, как сообащал ранее "УРА-Информ", Верховная рада Украины вызвала для отчета по делу о смерти активистки Екатерины Гандзюк правоохранителей.