Порошенко заверил, что преступление против Гандзюк уже практически раскрыто

Можно с уверенностью сказать - она не умерла, ее убили. И трагическая развязка стала следствием бандитского нападения и другого мнения здесь точно быть не может.

Об этом во вторник, 6 ноября, во время встречи с молодежью, заявил президент Украины Петр Порошенко.

Он также подчеркнул уверенность, что работу по раскрытию необходимо продолжать и требования гражданского общества о прозрачности открытости и эффективности следствия назвал вполне обоснованными.

Власть решительно настроена привлечь к ответственности преступников, кем бы они ни были. Я призываю и коалиционные и оппозиционные силы не бросаться голословными аргументами и не делать пиар на крови, - заявил глава государства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, дело об убийстве херсонской общественной активистки Екатерины Гандзюк передадут в суд уже до конца 2018 года. Сейчас необходимо завершить молекулярно-генетическую экспертизу по части кислоты на теле одного из участников нападения на активистку и судебно-медицинскую, которая установит причины смерти Гандзюк. Об этом генеральный прокурор Юрий Луценко заявил во вторник, 6 ноября, во время отчета в Верховной Раде.