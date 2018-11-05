Дело Гандзюк будет расследовать СБУ

На данный момент полиция выполнила все необходимые следственные действия. Об этом в понедельник, 5 ноября, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

По данным ведомства, сегодня генеральной прокуратурой принято решение об изменении подследственности в указанном уголовном производстве за Главным следственным управлением СБУ.

Таки образом, правоохранители смогут объединить производства и вести расследование относительно указанного преступления с момента его планирования и до фактического окончания преступления, пояснили в министерстве.

Напомним, Екатерина Гандзюк умерла вчера в больнице.

Как сообщал УРА-Информ, нападение на Гандзюк произошло утром 31 июля 2018 года - неизвестный плеснул в активистку кислотой у подъезда ее дома, Гандзюк госпитализировали, а уже 1 августа ее перевезли из Херсона в Киевский ожоговый центр.