13:32 05.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Дело Гандзюк будет расследовать СБУ

Дело об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк будет расследовать Служба безопасности Украины.

Дело Гандзюк будет расследовать СБУ

На данный момент полиция выполнила все необходимые следственные действия. Об этом в понедельник, 5 ноября, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

По данным ведомства, сегодня генеральной прокуратурой принято решение об изменении подследственности в указанном уголовном производстве за Главным следственным управлением СБУ.

Таки образом, правоохранители смогут объединить производства и вести расследование относительно указанного преступления с момента его планирования и до фактического окончания преступления, пояснили в министерстве.

Напомним, Екатерина Гандзюк умерла вчера в больнице.

Как сообщал УРА-Информ, нападение на Гандзюк произошло утром 31 июля 2018 года - неизвестный плеснул в активистку кислотой у подъезда ее дома, Гандзюк госпитализировали, а уже 1 августа ее перевезли из Херсона в Киевский ожоговый центр.


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