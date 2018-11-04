16:24 04.11.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко дал указание "найти и наказать зло", причастное к смерти Екатерины Гандзюк

Президент Украины Петр Порошенко дал указание в срочном порядке найти и наказать всех причастных к убийству активистки Екатерины Гандзюк. Он также выразил слова собболезнования на своей странице в Facebook.

Порошенко дал указание

В связи с такой прискорбной новостью выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей Кати, а также прошу генерального прокурора и главу Национальной полиции срочно провести все необходимые меры для того, чтобы зло получило заслуженное наказание.

"Я хочу сейчас обратиться к правоохранителям, чтобы было сделано все возможное для того, чтобы были найдены убийцы и они были наказаны, оказались на скамье подсудимых. И мы все должны объединить усилия для того, чтобы это произошло", - пишет Порошенко.

Как сообщалось в "УРА-Информ", сегодня, 4 ноября, около 12.00 в полицию м. Киева поступила информация о смерти в ожоговом отделении Киевской городской клинической больницы №2 Екатерины Гандзюк


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