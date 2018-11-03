15:22 03.11.2018 | Общество | Новости
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В Индии впервые за 15 лет к повешению приговорили сотрудников полиции

В Индии было приговорено к смертной казни 16 правоохранителей, обвиняемых в убийствах и пытках индийских мусульман. Об этом передает Islam Today.

В Индии впервые за 15 лет к повешению приговорили сотрудников полиции

Сообщается, что дело о массовой казни 42 мусульман было открыто еще 30 лет назад, однако до суда виновные так никогда и не дошли, так как политическая ситуация в стране на тот момент располагала возможностью обоюдного столкновения индусов и мусульман.

Конфликт индусов и мусульман, который был назван "Хашимпурским геноцидом", произошел в 1987 году в городе Меерут провинции Хашимпура на севере Индии. Тогда работники полиции открыли огонь из табельного оружия по мусульманах. В результате тех столкновений погибли 42 человека.

И только спустя 30 лет до суд принял решение в пользу жертв, отменив "амнестическое помилование" для полицейских. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Индии полиция города Бхопале штата Мадхья-Прадеш поймала Адеша Хамру, который регулярно занимался зверскими убийствами водителей такси и грузовиков.  


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