09:56 03.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Прогноз погоды в Украине на сегодня: страну накроют сильные порывы ветра 18-22 м\с

Сегодня, 3 ноября погоду в стране будет определять северо-восточный холодный атмосферный фронт. Об этом передает Украинский гидрометцентр. 

Прогноз погоды в Украине на сегодня: страну накроют сильные порывы ветра 18-22 м\с

На западе страны: в Тернопольской, Хмельницкой, Львовской областях температурный максимум не превысит уровня в 11-12 градусов выше нуля. 

В центральной части Украины Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях столбики термометров будут колебаться на отметке в 10-12 градусов тепла.   

На востоке Украины ближе к вечеру стоит ожидать осадков, температура днем ​​12-13 выше нуля. В северных областях без осадков, скорость ветра местами будет достигать отметки 15-2- м\с.

На юге страны тепло - до 14 с плюсом, в Херсонской, Одесской и Николаевской областях без осадков.

Солнце в этот день в Киеве будет редко показываться из-за облаков. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", пocлeдний мecяц oceни нaчнeтcя выcoкoй тeмпeрaтурoй вoздухa и aнтициклoнным хaрaктeрoм пoгoды, в этoм мecяцe будeт и cущecтвeннoe пoхoлoдaниe. 


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