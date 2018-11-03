Прогноз погоды в Украине на сегодня: страну накроют сильные порывы ветра 18-22 м\с

Сегодня, 3 ноября погоду в стране будет определять северо-восточный холодный атмосферный фронт. Об этом передает Украинский гидрометцентр.
На западе страны: в Тернопольской, Хмельницкой, Львовской областях температурный максимум не превысит уровня в 11-12 градусов выше нуля.
В центральной части Украины Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях столбики термометров будут колебаться на отметке в 10-12 градусов тепла.
На востоке Украины ближе к вечеру стоит ожидать осадков, температура днем 12-13 выше нуля. В северных областях без осадков, скорость ветра местами будет достигать отметки 15-2- м\с.
На юге страны тепло - до 14 с плюсом, в Херсонской, Одесской и Николаевской областях без осадков.
Солнце в этот день в Киеве будет редко показываться из-за облаков.
Как сообщалось в "УРА-Информ", пocлeдний мecяц oceни нaчнeтcя выcoкoй тeмпeрaтурoй вoздухa и aнтициклoнным хaрaктeрoм пoгoды, в этoм мecяцe будeт и cущecтвeннoe пoхoлoдaниe.