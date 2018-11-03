Нацполиция усилит социальную защиту сотрудников безопасности - Князев

Об этом говорится на официальном сайте Нацполиции.

Сообщается, что в 2019 году в системе МВД внедряются новые механизмы социальных льгот для полицейских и спасателей. Речь идет о компенсации за наем квартир и систему финансового лизинга на приобретение собственного жилья.

"Полицейские и спасатели - это те структуры, которые обеспечивают позвоночник нашей государственности, ключевые участники нашего государственного развития. Для нас главное, чтобы каждый был мотивированным, уважал свою работу и видел перспективы развития", - подытожил речь Князева Арсен Аваков.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Сергей Князев подписал соглашение об обмене опытом по противодействию преступности с Австралией.