18:44 03.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Нацполиция усилит социальную защиту сотрудников безопасности - Князев

Сегодня, 3 ноября во время встречи с полицейскими и спасателями Черновицкой области под председательством министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Сергей Князев анонсировал новые подходы полиции в обеспечении социальной защиты свохи служащих. 

Нацполиция усилит социальную защиту сотрудников безопасности - Князев

Об этом говорится на официальном сайте Нацполиции. 

Сообщается, что в 2019 году в системе МВД внедряются новые механизмы социальных льгот для полицейских и спасателей. Речь идет о компенсации за наем квартир и систему финансового лизинга на приобретение собственного жилья.

"Полицейские и спасатели - это те структуры, которые обеспечивают позвоночник нашей государственности, ключевые участники нашего государственного развития. Для нас главное, чтобы каждый был мотивированным, уважал свою работу и видел перспективы развития", - подытожил речь Князева Арсен Аваков.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Сергей Князев подписал соглашение об обмене опытом по противодействию преступности с Австралией. 


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