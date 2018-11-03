22:00 03.11.2018 | Общество | Новости
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Антониу Геттуриш предупреждает о трагический последствиях распространения гуманитарной катастрофы на Ближнем востоке

Об этом заявил сегодня Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая перед журналистами в штаб-квартире ООН.

Антониу Геттуриш предупреждает о трагический последствиях распространения гуманитарной катастрофы на Ближнем востоке

Самый серьезный гуманитарный кризис в мире происходит сегодня в Йемене – и это не стихийное бедствие, а дело рук человека.  Гуттериш в своем выступлении в очередной раз призвал мировых лидеров поддержать экономику Йемена, а также выделить дополнительные средства на гуманитарную помощь йеменцам. 

Сейчас ООН и партнеры Организации обеспечивают продовольствием 8 млн жителей этой страны, но этого недостаточно, чтобы спасти Йемен от дальнейших последствий гуманитарной катастрофы.

"Если срочно не принять необходимые меры, 14 млн человек – ровно половина населения -  не выживут без помощи", - отметил Антониу Гутерриш. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", на сегодняшний день в Йемене более 2 млн человек находится на грани голодающей смерти. 


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