Антониу Геттуриш предупреждает о трагический последствиях распространения гуманитарной катастрофы на Ближнем востоке

Самый серьезный гуманитарный кризис в мире происходит сегодня в Йемене – и это не стихийное бедствие, а дело рук человека. Гуттериш в своем выступлении в очередной раз призвал мировых лидеров поддержать экономику Йемена, а также выделить дополнительные средства на гуманитарную помощь йеменцам.

Сейчас ООН и партнеры Организации обеспечивают продовольствием 8 млн жителей этой страны, но этого недостаточно, чтобы спасти Йемен от дальнейших последствий гуманитарной катастрофы.

"Если срочно не принять необходимые меры, 14 млн человек – ровно половина населения - не выживут без помощи", - отметил Антониу Гутерриш.

Как сообщалось в "УРА-Информ", на сегодняшний день в Йемене более 2 млн человек находится на грани голодающей смерти.