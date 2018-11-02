В Украинских ВУЗах введут новый профильный предмет

Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Новая специальность появится в Винницком национальном аграрном университете, Таврическом государственном агротехнологическом университете и Аграрно-экономическом колледже. В скором времени профильный предмет планируют преподавать еще в ряде заведений.

К слову, аграрное производство - фундаментальная основа экономики и благосостояния любого государства, целью которого заключается в обеспечении жизненных благ и фондов. Именно с этого вида производства начинается экономическое развитие и процветание других видов производства.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Министерство науки и образования утвердило новые условия приема на обучение в медицинские университеты в 2019 году.