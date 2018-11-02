Луценко не исключает ареста украинских предприятий Фирташа

Как только будет получено заключение экспертизы о нанесении ущерба госбюджету в результате уклонения от уплаты налогов подконтрольных бизнесмену предприятий, все они будут арестованы. Об этом в пятницу, 2 ноября, в эфире одного из украинских телеканалов заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

По его словам, уже есть доказательства того, что бизнес-империя Фирташа серьезно не доплачивала налоги. Поэтому, как только закончится экспертиза, а это может быть в ближайшие недели, мы наложим арест на большинство экономических субъектов этой бизнес-империи, которые находятся в Украине.

При этом Луценко отметил, что если суммы нанесенного ущерба государству, а по предварительным подсчетам это больше мииллиарда, не будет хватать, то следствие будет искать другие активы Фирташа, в том числе за рубежом.

Напомним, рассмотрение ходатайства бизнесмена Дмитрия Фирташа в Верховном суде Австрии начнется в ближайшее время.

Ранее суд Европейского Союза принял решение, которое может открыть путь к экстрадиции бизнесмена Дмитрия Фирташа из Австрии в США. Суд ЕС 24 октября вынес решение по делу, которое напрямую не касалось Фирташа, но может повлиять на его дальнейшую судьбу.

Как сообщал УРА-Информ, 21 февраля 2017 года Высший земельный суд Вены пришел к выводу о допустимости экстрадиции и уголовного преследования Фирташа по требованию США. Однако в декабре 2017 года Верховный суд Австрии решил рассмотреть апелляцию украинского бизнесмена о пересмотре разрешения на его экстрадицию. Саму экстрадиционную процедуру приостановили. Позже эта же австрийская инстанция обратилась в суд ЕС, чтобы тот указал, могут ли применяться нормы Хартии ЕС по правам человека при апелляционных разбирательствах в Австрии. От решения суда по этому делу зависит и дальнейший ход дела Фирташа.