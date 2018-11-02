ИГИЛ готовиться штурмом брать сирийский лагерь для беженцев в Иордании

Согласно информации источника, иорданцы массово покидают страну, присоединяясь к террористам с целью получения боевого опыта и прохождения спецподготовки в тренировочных лагерях для дальнейшего его использования в Иордании.

Получив опыт и пройдя идеологическую обработку, граждане Иордании возвращаются в страну для формирования локальных ячеек ИГИЛ.

Стоит отметить, что в качестве еще одного фактора, который может влиять на активность террористов в стране, это репрессивное отношение государственных властей к идеологическим антагонистам мусульманства.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в ходе нападения боевиков исламистской группировки " Исламское государство" на один из лагерей повстанцев погиб 41 солдат.