20:52 02.11.2018 | Общество | Новости
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ИГИЛ готовиться штурмом брать сирийский лагерь для беженцев в Иордании

Боевики "Исламского государства" намерены аннексировать часть территории Иордании. Об этом передает National Interest.

ИГИЛ готовиться штурмом брать сирийский лагерь для беженцев в Иордании

Согласно информации источника, иорданцы массово покидают страну, присоединяясь к террористам с целью получения боевого опыта и прохождения спецподготовки в тренировочных лагерях для дальнейшего его использования в Иордании.

Получив опыт и пройдя идеологическую обработку, граждане Иордании возвращаются в страну для формирования локальных ячеек ИГИЛ

Стоит отметить, что в качестве еще одного фактора, который может влиять на активность террористов в стране, это репрессивное отношение государственных властей к идеологическим антагонистам мусульманства. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в ходе нападения боевиков исламистской группировки " Исламское государство" на один из лагерей повстанцев погиб 41 солдат. 


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