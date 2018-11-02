Друга серія сенсаційного аграрного реаліті-шоу "Реальна ферма" - ВІДЕО

У цій серії ви будете спостерігати за тим, як ведуча буде вливатися в дружній фермерський колектив. Сьогоднішнім завданням Анни буде сапання буряка! Але чи витримає дівчина 4 години роботи під палючим сонцем? І що за інтригуюче парі, яке вона влаштує? Також разом із фермером і ведучою ви зустрінете велетня-комбайна, який поставив рекорд Гінеса по збору пшениці. Дуже гаряче, важко і надзвичайно цікаво!

Що чекає на Анну у наступній серії агрореаліті? Чому її навчить наставник Васильович? Дивіться у наступній серії "Реальна ферма" на "Першому Діловому"!

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