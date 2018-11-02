18:52 02.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Друга серія сенсаційного аграрного реаліті-шоу "Реальна ферма" - ВІДЕО

Друга серія сенсаційного аграрного реаліті-шоу "Реальна ферма" від телеканалу "Перший Діловий" вже ТУТ! Що чекає на модну ведучу з міста Анну Козлову сьогодні? Її гріє мрія стати першою агро-леді України, але чи зможе вона пройти через усі випробування? Чи зможе Анна зберегти своє бажання стати фермером, адже для цього треба дуже важко працювати?

Друга серія сенсаційного аграрного реаліті-шоу

У цій серії ви будете спостерігати за тим, як ведуча буде вливатися в дружній фермерський колектив. Сьогоднішнім завданням Анни буде сапання буряка! Але чи витримає дівчина 4 години роботи під палючим сонцем? І що за інтригуюче парі, яке вона влаштує? Також разом із фермером і ведучою ви зустрінете велетня-комбайна, який поставив рекорд Гінеса по збору пшениці. Дуже гаряче, важко і надзвичайно цікаво!

Що чекає на Анну у наступній серії агрореаліті? Чому її навчить наставник Васильович? Дивіться у наступній серії "Реальна ферма" на "Першому Діловому"!

Дивіться щовівторка о 20:30 на телеканалі "Перший Діловий". Або ж підписуйтесь на наш Youtube-канал і спостерігайте як далі будуть розвиватися події.
Повтори на каналі: четвер о 10:10, п’ятниця о 07:30, субота о 20:20, неділя о 13:30.


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