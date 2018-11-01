В Днепре школьники получили 50% льготу на проезд в метро

Теперь для школьников проезд будет стоит две гривны. Как сообщили в четверг, 1 ноября, журналистам в пресс-службе Днепровского городского совета, 50-процентная скидка будет действовать в течение учебного года за исключением каникул, выходных, праздничных дней.

Предприятие "Днепровский метрополитен" совместно с городским советом приняло соответствующее решение по просьбе родителей учеников. Скидка будет предоставляться при предъявлении ученического билета, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Напомним, проезд в электротранспорте и метро Днепра составляет четыре гривны, в маршрутных такси - 6-7 гривен. При этом для школьников в городе уже существуют 50% скидка на проезд в муниципальном электротранспорте и 25% - в маршрутных такси.

Как сообщал УРА-Информ, до Нового года по всей Украине перевозчики обещают поднять тарифа на проезд в маршрутках. Так, городские маршрутки в разных городах прибавят в цене в среднем от одной до трех гривен, а пригородные автобусы от 10 до 20 гривен.