15:54 01.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Октябрь в Киеве оказался одним из самых теплых за 137 лет

В прошлом месяце 2018 года в Киеве среднемесячная температура составила +10,7 градусов, а это выше климатической нормы на 2,6 градусов. Таким образом, нынешний октябрь в столице оказался одним из самых теплых за 137 лет.

Октябрь в Киеве оказался одним из самых теплых за 137 лет

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Согласно недавно полученным сведениям, температура ночью 30 октября в украинской столице уже второй раз за последние более 100 лет не опустила столбик ниже +12,2 градуса.

При этом, холоднее всего было первого октября, когда минимальная температура опускалась под утро до +2,4 градуса. В свою очередь самым теплым днем стало 17 октября, когда максимальная температура достигла после полудня +24,0 градуса.

По словам наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории, в середине октября были побиты пять температурных рекордов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", 16 октября 2018 года, аномально теплая осенняя температура воздуха в украинской столице побила 102-летний исторический рекорд. В частности, до этого самая высокая температура для 16 октября в Киеве была 22,3 градуса еще в 1916 году.


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