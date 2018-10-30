13:55 30.10.2018 | Общество | Новости
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В Ватикане прошел Папский синод относительно молодежи

Генеральная ассамблея Синода Епископов на тему «Молодежь, вера и распознавания призвание» завершилась в Ватикане благодарственной мессой, которую возглавил Святейший Отец Франциск в воскресенье, 28 октября.

В Ватикане прошел Папский синод относительно молодежи

Об этом сообщил департамент информации УГКЦ.

В заключительной проповеди Синода Папа Франциск отметил аутентичный способ христианского призвания: свидетельствовать веру своей жизнью и открытостью к лицу ближнего. Говоря об опасностях реализации этой миссии, Святейший Отец указал на ”доктринерство”, которое заключается в навязывании собственных идей другим, и ”активность”, которая сводит Церковь к общественной организации, а веру в морализма.

Зато Папа предлагает современным христианам “научиться слушать с любовью, стать ближними для других и принести хорошую новость Бога своим братьям”. Третьей задачей христианина в современном мире, сказал Епископ Рима в своей проповеди, есть свидетельства своей веры.

В завершение работы Синода Блаженнейший Святослав имел возможность снова пообщаться со Святейшим Отцом. Он поблагодарил Папу за поддержку Украины, а тот заверил Главу УГКЦ в своей постоянной молитве за мир в Украине.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ"Ватикан канонизировал папу Римского Павла VI, который занимал свой пост с 1963 по 1978 годы. 


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