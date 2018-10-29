11:32 29.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Возле берегов Аргентины произошло мощное землетрясение

Возле побережья Аргентины в ночь на понедельник, 29 октября, произошло мощное землетрясение.

Возле берегов Аргентины произошло мощное землетрясение

Его магнитуда составила 6,3 балла по шкале Рихтера. Как сообщает Associated Press, ссылаясь на данные Геологической службы Соединенных Штатов Америки, землетрясение произошло около трех часов ночи по местному времени.

Эпицентр толчков находился на глубине 10 километров в 312,9 километрах к югу от аргентинского Ушуайи и 552 километрах от чилийского Пунта-Аренаса.

Напомним, в Румынии в ночь на 28 октября произошло землетрясение магнитудой 5,8. Эпицентр находился на глубине 150 километров в восточном регионе Вранча.

Как сообщал УРА-Информ, по данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в связи с землетрясением в Румынии в Одесской области ощущались незначительные колебания без негативных последствий.


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