В Одесских катакомбах открыли картинную галерею - ФОТО

Об этом сообщили на сайте госадминистрации Одесской области.

Как отмечается, вход на выставку обустроили возле сельского музея. В одном из отсеков подземелья разместили 35 картин разных местных художников.

Своеобразную атмосферу создают авторский дизайн зала-подземелья и музыкальное сопровождение.

"Все произведения — самобытные и яркие, а еще они светятся в темноте", — говорит глава района.

Идея проекта принадлежит местным художникам Марии Василевской и Светлане Ганич, чьи работы также представлены в экспозиции. Они сумели воплотить в жизнь свою давнишнюю мечту.

Кстати, авторы картин известны в Украине и за рубежом.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве торжественное открытие Фестиваля хризантем Выставка начнет работать в 12 часов дня на Певческом поле.