В Одесских катакомбах открыли картинную галерею - ФОТО

В легендарных одесских катакомбах, часть которых проходит под селом Нерубайским Беляевского района, открылась художественная галерея "Симфония света".
Об этом сообщили на сайте госадминистрации Одесской области.
Как отмечается, вход на выставку обустроили возле сельского музея. В одном из отсеков подземелья разместили 35 картин разных местных художников.
Своеобразную атмосферу создают авторский дизайн зала-подземелья и музыкальное сопровождение.
"Все произведения — самобытные и яркие, а еще они светятся в темноте", — говорит глава района.
Идея проекта принадлежит местным художникам Марии Василевской и Светлане Ганич, чьи работы также представлены в экспозиции. Они сумели воплотить в жизнь свою давнишнюю мечту.
Кстати, авторы картин известны в Украине и за рубежом.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве торжественное открытие Фестиваля хризантем Выставка начнет работать в 12 часов дня на Певческом поле.