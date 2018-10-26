18:11 26.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Одесских катакомбах открыли картинную галерею - ФОТО

В легендарных одесских катакомбах, часть которых проходит под селом Нерубайским Беляевского района, открылась художественная галерея "Симфония света".

В Одесских катакомбах открыли картинную галерею - ФОТО

Об этом сообщили на сайте госадминистрации Одесской области.

Как отмечается, вход на выставку обустроили возле сельского музея. В одном из отсеков подземелья разместили 35 картин разных местных художников. 

Своеобразную атмосферу создают авторский дизайн зала-подземелья и музыкальное сопровождение.

"Все произведения — самобытные и яркие, а еще они светятся в темноте", — говорит глава района. 

Идея проекта принадлежит местным художникам Марии Василевской и Светлане Ганич, чьи работы также представлены в экспозиции. Они сумели воплотить в жизнь свою давнишнюю мечту.

Кстати, авторы картин известны в Украине и за рубежом.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве торжественное открытие Фестиваля хризантем Выставка начнет работать в 12 часов дня на Певческом поле.


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