19:32 24.10.2018 | Общество | Новости
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Саудовский принц добьется справедливости в убийстве журналиста Хашкаджи

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд считает убийство журналиста Хашкаджи невероятно "чудовищным" преступлением. По этому поводу Турция и Саудовская Аравия сотрудничают, чтобы добиться правды и справедливости.

Саудовский принц добьется справедливости в убийстве журналиста Хашкаджи

Соответствующие заявление он сделал на панельной сессии форума "Инвестиционная инициатива будущего" в Эр-Рияде. 

По его словам, все виновные предстанут перед законом. Также Мухаммед бен Сальман отметил, что произошедшее с Хашкаджи очень прискорбно для саудовцев и всего мира.

"Есть те, кто пытается использовать эти печальные события для того, чтобы поссорить Саудовскую Аравию и Турцию. Однако с этой трибуны хочу направить послание: никто не сможет это сделать, пока есть король, кронпринц и президент Турции", - добавил он.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в колодце на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле обнаружили фрагменты останков саудовского журналиста Джамала Хашкаджи. 


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