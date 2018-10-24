Саудовский принц добьется справедливости в убийстве журналиста Хашкаджи

Соответствующие заявление он сделал на панельной сессии форума "Инвестиционная инициатива будущего" в Эр-Рияде.

По его словам, все виновные предстанут перед законом. Также Мухаммед бен Сальман отметил, что произошедшее с Хашкаджи очень прискорбно для саудовцев и всего мира.

"Есть те, кто пытается использовать эти печальные события для того, чтобы поссорить Саудовскую Аравию и Турцию. Однако с этой трибуны хочу направить послание: никто не сможет это сделать, пока есть король, кронпринц и президент Турции", - добавил он.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в колодце на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле обнаружили фрагменты останков саудовского журналиста Джамала Хашкаджи.