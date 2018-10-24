10:35 24.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Кабмин рассморит размер компенсации полицейским за аренду жилья

В среду, 24 октября, на очередном заседании Кабинет Министров Украины рассмотрит вопрос размера компенсации выплат полицейским за аренду жилья. 

Кабмин рассморит размер компенсации полицейским за аренду жилья

Сумму компенсации планируют увеличить, но при этом изменятся правила получения выплат.

Кроме того, правительство планирует рассмотреть ряд вопросов. В частности, постановление о реализации экспериментального проекта в сферах регистрации прав на недвижимое имущество и юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований. А также планируют рассмотреть вопросы официального контроля товаров, ввозимых на таможенную территорию Украины.

Дополнительно, члены правительства намерены утвердить перераспределение некоторых расходов государственного бюджета, предусмотренных Министерству обороны на 2018 год.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Кабмин также намерен сегодня утвердить реформирование системы госфинконтроля до 2020 года.


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