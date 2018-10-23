11:15 23.10.2018 | Общество | Новости
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На Тайване произошло сильное землетрясение

На Тайване во вторник утром, 23 октября, произошло сильное землетрясение.

На Тайване произошло сильное землетрясение

Его магнитуда составила 5,9 баллов по шкале Рихтера. На данынй момент сообщений о жертвах не поступало.

Как сообщает Геологическая служба Соединенных Штатов Америки, эпицентр землетрясения находился на глубине 26 километров в 95 километрах на юго-восток от прибрежного города Су-ао. При этом в столице Тайбэе тряслись здания.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в канадской провинции Британская Колумбия в ночь на понедельник, 22 октября, произошло сильное землетрясение. Его магнитуда составила 6,7 баллов по шкале Рихтера. Как сообщает геологическая служба Соединенных Штатов Америки, на данный момент о пострадавших или материальном ущербе от подземных толчков не сообщается.


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