На Тайване произошло сильное землетрясение

Его магнитуда составила 5,9 баллов по шкале Рихтера. На данынй момент сообщений о жертвах не поступало.

Как сообщает Геологическая служба Соединенных Штатов Америки, эпицентр землетрясения находился на глубине 26 километров в 95 километрах на юго-восток от прибрежного города Су-ао. При этом в столице Тайбэе тряслись здания.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в канадской провинции Британская Колумбия в ночь на понедельник, 22 октября, произошло сильное землетрясение. Его магнитуда составила 6,7 баллов по шкале Рихтера. Как сообщает геологическая служба Соединенных Штатов Америки, на данный момент о пострадавших или материальном ущербе от подземных толчков не сообщается.