МОН разработал инновационную стратегию развития Украины

Проект уже представлен на сайте министерства.

Одобрение проекта акта позволит определить направления, механизмы и возможные варианты решения проблем, которые существуют в национальной инновационной системе Украины. Это, в свою очередь, приведет к созданию благоприятных условий для осуществления инновационной деятельности и коммерциализации технологий; развития национальной инновационной системы; предоставлению государственной поддержки инновационной инфраструктуре, уменьшения рискованности инновационной деятельности.

В министерстве уверены, что результатом реализации стратегии будет:

увеличение поступлений от продажи и использования объектов интеллектуальной собственности, научной продукции (результатов исследований и разработок, программного обеспечения и других интеллектуальных услуг);

увеличение объемов внебюджетного финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ за счет средств отечественных и иностранных инвесторов;

рост доли инвестиций в нематериальные активы от всего объема капитальных инвестиций;

рост количества ежегодно зарегистрированных патентов, прежде всего – зарубежных, на изобретения и полезные модели.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее МОН утвержил новые правила прийома в медуниверситеты.