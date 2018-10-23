11:57 23.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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МОН разработал инновационную стратегию развития Украины

Министерство образования и науки Украины предлагает к общественному обсуждению проект Стратегии инновационного развития Украины.

МОН разработал инновационную стратегию развития Украины

Проект  уже представлен на сайте министерства.

Одобрение проекта акта позволит определить направления, механизмы и возможные варианты решения проблем, которые существуют в национальной инновационной системе Украины. Это, в свою очередь,  приведет к созданию благоприятных условий для осуществления инновационной деятельности и коммерциализации технологий; развития национальной инновационной системы; предоставлению государственной поддержки инновационной инфраструктуре, уменьшения рискованности инновационной деятельности.

В министерстве уверены, что результатом реализации стратегии будет:

  • увеличение поступлений от продажи и использования объектов интеллектуальной собственности, научной продукции (результатов исследований и разработок, программного обеспечения  и других интеллектуальных услуг);
  • увеличение объемов внебюджетного финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ за счет средств отечественных и иностранных инвесторов;
  • рост доли инвестиций в нематериальные активы от всего объема капитальных инвестиций;
  • рост количества ежегодно зарегистрированных патентов, прежде всего – зарубежных, на изобретения и полезные модели.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее МОН утвержил новые правила прийома в медуниверситеты.


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