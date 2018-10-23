МОН разработал инновационную стратегию развития Украины

Министерство образования и науки Украины предлагает к общественному обсуждению проект Стратегии инновационного развития Украины.
Проект уже представлен на сайте министерства.
Одобрение проекта акта позволит определить направления, механизмы и возможные варианты решения проблем, которые существуют в национальной инновационной системе Украины. Это, в свою очередь, приведет к созданию благоприятных условий для осуществления инновационной деятельности и коммерциализации технологий; развития национальной инновационной системы; предоставлению государственной поддержки инновационной инфраструктуре, уменьшения рискованности инновационной деятельности.
В министерстве уверены, что результатом реализации стратегии будет:
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее МОН утвержил новые правила прийома в медуниверситеты.