Суд вызвал Януковича для последнего слова на 23 октября

На заседание явились только адвокаты Виталий Сердюк и Игорь Федоренко. Как заявил судья Владислав Девятко, от защитника обвиняемого поступило заявление, что он находится на неотложных следственных действиях.

Байдык до сих пор находится в Москве и согласовывает позицию с обвиняемым. Горошинский также направил заявление о том, что он с 11:30 защищает других обвиняемых, - пояснил он. При этом Сердюк заявил, что пришел не как адвокат, а как потерпевший. Он напомнил о ситуации в суде в августе, когда состоялась потасовка. Юрист заявил, что заключил соглашение с иностранным защитником о защите его прав и вместе с

Федоренко отказался выступать в прениях, если завтра защитники не продолжат выступление, он как председательствующий поставлю на обсуждение вопрос о завершении вашего выступления в прениях. Сейчас перерыв до завтра до девяти часов, - сказал судья.

Напомним, 19 октября адвокаты президента-беглеца Виктора Януковича вновь не прибыли в Оболонский райсуд Киева на заседание по делу о его государственной измене.

Как сообщал УРА-Информ, по словам адвоката Януковича Александра Горошинського, экс-президент будет выступать с последним словом в суде только в порядке международной правовой помощи.