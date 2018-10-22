На Рим обрушился сильный ливень, водой затопило метро - ФОТО

В результате стихийного бедствия в центре города затопило дороги и несколько станций метро. При этом во многих районах дожди сопровождались градом.

Как сообщает агентство ANSA, дороги в городе, в том числе в центре, превратились в реки. Подтопленными оказались несколько станций метро, из-за чего подземку закрыли раньше положенного для выходного дня времени.

В одной из исторических базилик Рима - святого Себастьяна на Аппиевой дороге - уровень воды поднялся до 1,5 метра.

В то же время синоптики предупреждают, что на ближайшие дни такая непогода может накрыть южные области Кампания, Апулия, Базиликата. Власти Неаполя, а также других городов Кампании объявили о закрытии школ. При этом метеорологи обещают значительное снижение температуры - на 10-15 градусов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, штормы прошли несколькими днями ранее в южных районах - на островах Сардиния и Сицилия. 21 октября штормовой ветер обрушился на Милан, сильные дожди прошли также в Эмилии-Романье.