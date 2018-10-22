09:59 22.10.2018 | Общество | Новости
100206190:Polishuk

На Рим обрушился сильный ливень, водой затопило метро - ФОТО

В Риме в ночь на понедельник, 22 октября, прошел сильнейший ливень.

На Рим обрушился сильный ливень, водой затопило метро - ФОТО

В результате стихийного бедствия в центре города затопило дороги и несколько станций метро. При этом во многих районах дожди сопровождались градом.

Как сообщает агентство ANSA, дороги в городе, в том числе в центре, превратились в реки. Подтопленными оказались несколько станций метро, из-за чего подземку закрыли раньше положенного для выходного дня времени.

В одной из исторических базилик Рима - святого Себастьяна на Аппиевой дороге - уровень воды поднялся до 1,5 метра.

В то же время синоптики предупреждают, что на ближайшие дни такая непогода может накрыть южные области Кампания, Апулия, Базиликата. Власти Неаполя, а также других городов Кампании объявили о закрытии школ. При этом метеорологи обещают значительное снижение температуры - на 10-15 градусов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, штормы прошли несколькими днями ранее в южных районах - на островах Сардиния и Сицилия. 21 октября штормовой ветер обрушился на Милан, сильные дожди прошли также в Эмилии-Романье.


Поделиться
Читайте также:
 
Порошенко поздравил победителей "Игр Непокоренных" с золотыми медалями Малая приватизация вновь бьет рекорды по прибыли Парламент Египта продлил действие режима чрезвычайного положения Глава Крымскотатарского Меджлиса призвал граждан ходить на суды
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив