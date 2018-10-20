17:46 20.10.2018 | Общество | Новости
100206116:roman

В Мексике более 5 тыс мигрантов пытались прорваться к границе США

В пятницу, 19 октября, мексиканская полиция перекрыла нелегальный канал "переброса" мигрантов на американскую сторону. Об этом передает DW.

В Мексике более 5 тыс мигрантов пытались прорваться к границе США

Сообщается, что 5 тыс. мигрантов пытались прорвать границу между Гватемалой и Мексикой. Люди использовали подручные средства, камни и забрасывалим пограничников решетками. 

По меньшей мере тысяча правоохранителей была брошена на предотвращение пересечения границы. Мексиканские власти позволили перейти границу лишь тем лицам, которые при себе имели документы. 

"Они сломали ограду и собрались на мосту через пограничную реку. Нескольким удалось прорваться к мексиканскому пограничному городу Сьюдад-Идальго", - говорится в материалах издания. 

Как сообщалось в "УРА-Информ",президент Колумбии Иван Дуке считает, что из-за наплыва венесуэльских мигрантов страна может потерять 1,5 млн долларов. 


Поделиться
Читайте также:
 
На Житомирщине загорелся дом в дачном секторе В Киеве начался финальный этап на пути предоставления Украине Томоса Россиянам вскоре придется "сесть" на жесткую "иглу экономии" В Черниговской области правоохранители разоблачили наркоточку - ФОТО
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив