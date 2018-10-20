В Мексике более 5 тыс мигрантов пытались прорваться к границе США

Сообщается, что 5 тыс. мигрантов пытались прорвать границу между Гватемалой и Мексикой. Люди использовали подручные средства, камни и забрасывалим пограничников решетками.

По меньшей мере тысяча правоохранителей была брошена на предотвращение пересечения границы. Мексиканские власти позволили перейти границу лишь тем лицам, которые при себе имели документы.

"Они сломали ограду и собрались на мосту через пограничную реку. Нескольким удалось прорваться к мексиканскому пограничному городу Сьюдад-Идальго", - говорится в материалах издания.

Как сообщалось в "УРА-Информ",президент Колумбии Иван Дуке считает, что из-за наплыва венесуэльских мигрантов страна может потерять 1,5 млн долларов.