10:37 19.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине сохранится высокий уровень пожарной опасности

Украинский гидрометцентр сообщил, что к концу недели практически по всей Украине сохранится чрезвычайно высокий уровень пожарной опасности.

 

В Украине сохранится высокий уровень пожарной опасности

Соответствующая информация была опубликована на сайте.

В частности, по всей Украине, кроме города Киева, сохранится довольно высокий уровень пожарной опасности. В столице этот уровень также высок, но все же менее опасен чем по всей территории страны.

В сообщении также идет речь о том, что самый пик проблем с пожарами придется на эти выходные, то есть 20-21 октября.

Ожидается, что в пятницу погода сохранится сухой, но все же температура постепенно начнет опускаться. На выходные прогнозируют похолодание.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в октябре Киев побил уже три столетних температурных рекорда. Как сообщила Центральная климатическая обсерватория последний раз такая высокая температура воздуха в Киеве была зафиксирована в 1885 и 1990 годах.


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