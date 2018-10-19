В Днепре отопительный сезон начнется 22 октября , - Филатов

Городской голова Борис Филатов в пятницу, 19 октября, подписал соответствующее распоряжение. Как сообщили журналистам в пресс-службе городского головы, согласно распоряжению № 1436-р сразу после выходных все коммунальные предприятия и организации, эксплуатирующие коммунальные и производственно-отопительные котельные и тепловые сети города, проведут пуск объектов теплоснабжения с подачей тепловой энергии для отопления и поставок горячей воды потребителям.

Напомним, в Украине календарный отопительный сезон стартовал 15 октября. Вместе с тем власти на местах должны принимать решение о подаче тепла с учетом погодных условий. Такое мнение в среду, 3 октября, на заседании правительства высказал премьер-министр Владимир Гройсман.

Как сообщал УРА-Информ, в Киеве с понедельника, 15 октября официально было подано тепло в дома и госучреждения.