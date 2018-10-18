Россия модернизирует ядерные бункеры под Калининградом, - СМИ

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на спутниковые данные частной компании ImageSat International.

Согласно недавно полученным данным, на фотографиях со спутника зафиксировано, что на этих объектах ведется масштабная модернизация. Кроме того, эти снимки ярко подтверждают о строительстве еще 40 новых бункеров рядом с Приморском. Эти конструкции окружают старые бункеры.

Изображение от 18 июля показывает бункеры в стадии строительства, а через 10 недель они выглядят завершенными.

Также на снимках зафиксировано обновление Чкаловской авиабазы неподалеку к северу от Калининграда. В частности, показано новую железную дорогу и установку системы, которая позволит самолетам приземляться при нестабильной погоде.

"Усиление российских позиций в Калининградской области не остановит НАТО", - отметил командующий военно-морскими силами США в Европе и Африке Джеймс Фогго.

В настоящее время правительство России пока никан не прокомментировало ситуацию с ядерным оружием.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украине построят 136 хранилищ боеприпасов за 34-36 месяцев. И в кратчайшие сроки ввести в эксплуатацию 15 хранилищ защищенного типа для Вооруженных сил.