15:56 18.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100205980:labazovych

"Реальная ферма": знакомство с героями - ФОТО

Впервые телеканал "Первый Деловой телеканал" ломает стереотипы и запускает совершенно уникальный проект для аграрного рынка — агро-реалити-шоу "Реальная ферма". Это не цифры, это не бизнес-форумы или деловые переговоры, это жизнь как она есть на самом деле и жизнь, которая не каждому под силу.

Может ли столичная девочка жить и работать на ферме? Не боится ли она испортить свой маникюр, копаясь в земле? В конце концов, выдержат ли нервы у хрупкой девушки вставать на рассвете и работать в поле? 

Знакомьтесь — ведущая Первого Делового телеканала Анна Козлова. Много лет она изучала аграрные вопросы и наконец пришла к выводу, что пора самой обучаться этому ремеслу. Для этого она бросает Киев и отправляется на ферму, чтобы реализовать себя как аграрного предпринимателя.

Получиться ли у нее это и как она будет справляться со своими обязанностями, будем наблюдать в каждой серии нашего реалити. А пока смотрим первую серию "Реальной фермы" и знакомимся с нашими героями.


Поделиться
Читайте также:
 
Верховная Рада приняла за основу проект госбюджета-2019 Вице-премьер Италии использует Москву в качестве рычага для оказания давления на Брюссель Молдова отказалась закрепить курс на евроинтеграцию В Киеве рабочие сняли асфальт не на той улице
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив