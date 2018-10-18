"Реальная ферма": знакомство с героями - ФОТО

Впервые телеканал "Первый Деловой телеканал" ломает стереотипы и запускает совершенно уникальный проект для аграрного рынка — агро-реалити-шоу "Реальная ферма". Это не цифры, это не бизнес-форумы или деловые переговоры, это жизнь как она есть на самом деле и жизнь, которая не каждому под силу.
Может ли столичная девочка жить и работать на ферме? Не боится ли она испортить свой маникюр, копаясь в земле? В конце концов, выдержат ли нервы у хрупкой девушки вставать на рассвете и работать в поле?
Знакомьтесь — ведущая Первого Делового телеканала Анна Козлова. Много лет она изучала аграрные вопросы и наконец пришла к выводу, что пора самой обучаться этому ремеслу. Для этого она бросает Киев и отправляется на ферму, чтобы реализовать себя как аграрного предпринимателя.
Получиться ли у нее это и как она будет справляться со своими обязанностями, будем наблюдать в каждой серии нашего реалити. А пока смотрим первую серию "Реальной фермы" и знакомимся с нашими героями.