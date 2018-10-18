"Реальная ферма": знакомство с героями - ФОТО

Может ли столичная девочка жить и работать на ферме? Не боится ли она испортить свой маникюр, копаясь в земле? В конце концов, выдержат ли нервы у хрупкой девушки вставать на рассвете и работать в поле?

Знакомьтесь — ведущая Первого Делового телеканала Анна Козлова. Много лет она изучала аграрные вопросы и наконец пришла к выводу, что пора самой обучаться этому ремеслу. Для этого она бросает Киев и отправляется на ферму, чтобы реализовать себя как аграрного предпринимателя.

Получиться ли у нее это и как она будет справляться со своими обязанностями, будем наблюдать в каждой серии нашего реалити. А пока смотрим первую серию "Реальной фермы" и знакомимся с нашими героями.