13:50 18.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100205968:di

Пассажиры рейса Bravo Airways около суток не могут вылететь из Борисполя - ФОТО

В аэропорту "Борисполь" задержка рейса в Шарм-Ель-Шейх авиакомпании "Bravo Airways".

Пассажиры рейса Bravo Airways около суток не могут вылететь из Борисполя - ФОТО

Об этом сообщает корреспондент местного СМИ.

Согласно информации на сайте Bravo Airways, рейс BAY2023 должен был вылететь в египетский курорт Шарм-эль-Шейх  в три часа ночи в четверг, 18 октября. Тогда пассажиров посадили на самолет, однако впоследствии объявили о технической неисправности и вывели всех назад.

Около 200 пассажиров с тех пор находятся в ожидании самолета, вылет которого на информационном табло постоянно откладывается. Ранее сообщалось, что вылет должен состояться в 12:00. Но недавно на сайте аэропорта “Борисполь” изменили информацию. Согласно новым данным вылет должен произойти в 14:00. Заметим, что к пассажирам выходили представители аэропорта, которые сообщили, что самолет технически исправен. Причины задержки рейса не сообщаются, а сама авиакомпания по этому поводу не дает комментариев.

В общем пассажиры ждут уже почти сутки. Среди ожидающих туристов довольно много детей. Пассажиры начинают терять терпени и намерены блокировать аэропорт. На место прибыли представили правоохранительных органов для контроля ситуации.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в начале августа произошла аналогичная ситуация. Рейс авиакомпании Bravo Airways в Турцию был задержан более чем на сутки.


Поделиться
Читайте также:
 
Эксклюзив: В цене газа много популизма – В. Власюк Российская Госдума приняла заявление по ситуации в Украине В Индонезии произошло новое землетрясение Депутаты приняли за основу изменения в Бюджетный кодекс
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив