Пассажиры рейса Bravo Airways около суток не могут вылететь из Борисполя - ФОТО

Об этом сообщает корреспондент местного СМИ.

Согласно информации на сайте Bravo Airways, рейс BAY2023 должен был вылететь в египетский курорт Шарм-эль-Шейх в три часа ночи в четверг, 18 октября. Тогда пассажиров посадили на самолет, однако впоследствии объявили о технической неисправности и вывели всех назад.

Около 200 пассажиров с тех пор находятся в ожидании самолета, вылет которого на информационном табло постоянно откладывается. Ранее сообщалось, что вылет должен состояться в 12:00. Но недавно на сайте аэропорта “Борисполь” изменили информацию. Согласно новым данным вылет должен произойти в 14:00. Заметим, что к пассажирам выходили представители аэропорта, которые сообщили, что самолет технически исправен. Причины задержки рейса не сообщаются, а сама авиакомпания по этому поводу не дает комментариев.

В общем пассажиры ждут уже почти сутки. Среди ожидающих туристов довольно много детей. Пассажиры начинают терять терпени и намерены блокировать аэропорт. На место прибыли представили правоохранительных органов для контроля ситуации.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в начале августа произошла аналогичная ситуация. Рейс авиакомпании Bravo Airways в Турцию был задержан более чем на сутки.