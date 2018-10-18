Аналіз винесених рішень: суддя Присяжнюк "супроводжує" рейдерство фермерів на Харківщині

Нещодавно, 12 жовтня, саме Присяжнюк виніс незаконну, та рейдерську, як її називають селяни, ухвалу проти ФП "Добрий господар". Своїм рішенням суддя дозволив двом компаніям Андрія Обори ("Фермер Агро" і "Щедрі лани Слобожанщини") заїхати на поля фермерів та викрасти з них частину врожаю. Інцидент мало не завершився трагедію, адже селяни боронили свій врожай стаючи перед їдучими на них комбайнами.

Врожай цей, Обора та його підприємства не засівали. Соняшник виростили фермери ФП "Добрий господар", однак суддя Присяжнюк у відверто нахабний спосіб своєю ухвалою фактично легалізував рейдерство.

Наразі доля вкраденого у харківських аграріїв урожаю вирішується в судах за участі органів прокуратури на боці постраждалих.

Разом з тим, як засвідчив Реєстр судових рішень, суддя Присяжнюк вже не вперше виносить свої рішення на користь рейдера Обори.

Зокрема, на Обору зареєстрована компанія "Сурят" (41519371). Фірма, як й інші належні Оборі, на папері займається "вирощуванням зернових і технічних культур".

Так от, одного разу податківці звернулися до суду із позовною заявою про припинення діяльності ТОВ "Сурят" як юридичної особи у зв'язку з тим, що "суб'єкт підприємницької діяльності не надає органам державної податкової служби податкових декларацій і документів бухгалтерської звітності відповідно до вимог чинного законодавства".

Розглядав позов Присяжнюк. І незважаючі на те, що податківці не могли отримати жодної податкової звітності від компанії Обори протягом двох років, суддя "намалював її" у своєму рішенні буквально за одне засідання.

Тож, у підсумку Присяжнюк виніс хвалу на користь "Сурят" та постановив "припинити провадження по справі". Текст рішення тут: http://reyestr.court.gov.ua/Review/2285701

Ще одна справа проти цієї ж компанії Обори розглядалася Присяжнюком за позовом фізичної особи підприємця. Потерпілий стверджував, що ТОВ "Сурят" перешкоджало йому у використанні земельної ділянки (паю), і просив суд змусити Обору компенсувати збитки у розмірі 13 000 грн. Тобто, знову мова про рейдерське захоплення фермерських полів. Позивач, як йдеться у матеріалах судового провадження, заявив і про те, що компанія Обори "самовільно зайняла його земельну ділянку, виконавши її рекультивацію (оранку)".

Суддя Присяжнюк і цього разу повністю став на сторону Обори та виніс рішення про повернення позову потерпілому, залишивши суть питання без розгляду.

Текст рішення тут: http://reyestr.court.gov.ua/Review/47542748

Вищенаведене дає достатньо підстав стверджувати про незаконність дій представника Феміди, про його заангажованість та корумпованість збоку харківського рейдера Андрія Обори.

Додамо, що суддя Присяжнюк приходиться однокурсником дружині Обори – Зоряні, яка нині теж працює суддею у Павлоградському міському суді.