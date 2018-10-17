Сегодня международный день борьбы с бедностью

С тех пор каждый год люди разных рас, убеждений, состояния и социального статуса собираются 17 октября, чтобы подтвердить неизменность своей позиции и продемонстрировать солидарность с малоимущими. В этот же день ООН проводит ежегодную торжественную церемонию.

Тема Международного дня борьбы за ликвидацию нищеты в 2018 году - «Совместная работа с наиболее уязвимыми слоями населения на благо создания инклюзивных сообществ для обеспечения прав и достоинства для всех». Она подчеркивает важность защиты прав человека, особенно уязвимых слоев населения, а также взаимосвязь обеспечения прав и свобод граждан и борьбы с бедностью.

По данным Всемирного банка, в настоящее время международная черта бедности составляет 1 доллар 90 центов в день. Сейчас на эту сумму живет около 10% населения планеты и почти половина бедных людей проживает в странах Африки.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в понедельник, 15 октября, мировое сообщество отмечало день сельских женщин.