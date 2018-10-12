12:58 12.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Стало известно, какие города наиболее комфортные для ведения бизнеса

Согласно данным рейтинга Regional Doing Business 2018, наиболее эффективными для ведения бизнеса регионами являются Винницкая, Ивано-Франковская и Житомирская области. Соответствующий рейтинг обнародовал Офис эффективного регулирования и Союз украинских предпринимателей.

Стало известно, какие города наиболее комфортные для ведения бизнеса

Таким образом, после детального исследования украинские регионы имеют две глобальные проблемы. Первой из них является подключение к электросетям. Во всех областях за последний год ситуация ухудшилась. Вторая – паевое участие в развитии инфраструктуры – платеж, который оброс коррупционной составляющей.

В данном опросе принимали участие около 1,3 тыс. предпринимателей. Так, результаты свидетельствуют о хороших результатах Винницкой области - 334 балла из максимальных 600. При этом она показала лучший результат по всем шести категориям – создание предприятия, получение разрешений на строительство, оформление земельного участка, присоединение к электросетям, уплата местных налогов и электронные сервисы.

Что касается Ивано-Франковской области, то на один балл улучшила показатель по сравнению с прошлым годом и в общем рейтинге набрала 332, Житомирская в целом получила 313.

Авторы исследования рекомендуют регионам больше внимания уделять электронному получению разрешений через присоединение к государственным системам электронных услуг или локальные разработки, обеспечить прозрачность градостроительной документации и онлайн-доступ к ней

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", согласно проведенным исследованием ,Украина входит в список стран с высоким индексом человеческого капитала. Расчет индекса человеческого капитала происходит в рамках отчета о развитии человечества. Цель проекта -  ускорить осуществление более масштабных и эффективных инвестиций в людей ради укрепления социальной справедливости и роста экономики.


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