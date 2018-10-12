10:59 12.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Полиция будет действовать жестко, если будут попытки провокаций в связи с предоставлением Томоса, - Аваков

Полиция не допустит актов экстремизма на почве религиозной вражды в связи с началом процесса предоставления автокефалии Украинской православной церкви.

Полиция будет действовать жестко, если будут попытки провокаций в связи с предоставлением Томоса, - Аваков

Министерство внутренних дел призывает общественных деятелей и политиков воздержаться от провокаций. С таким заявление в пятницу, 12 октября, выступил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Глава ведомства также призвал не допускать провокаций и спекуляций. МВД обеспечит безопасность и правопорядок. Если возникнет необходимость противостоять экстремизму и религиозной вражде, будем действовать жестко. Пусть это не станет неожиданностью для всех "горячих голов, - цитирует слова министра департамент коммуникации МВД Украины в пятницу утром.

Министр также призвал политических и общественных деятелей воздержаться от провокаций и попыток дестабилизировать ситуацию в стране.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко заявил, что Вселенский патриархат принял положительное решение о предоставлении единой поместной православной церкви. Об этом он сообщил в своем микроблоге в Twitter. По словам президента, наконец-то свершилось то, о чем мечтали многие поколения наших соотечественников. Украина получила автокефалию, это - наша общая победа, - подчеркнул Порошенко.


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