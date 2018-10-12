12:19 12.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100205534:nastya

На выходных в Украине будет "бабье лето" - ФОТО

На всей территории Украины в ближайшие выходные, 13-14 октября, вся территория Восточной и Центральной Европы останется под воздействием антициклона. Таким образом, у граждан страны есть возможность понаслаждаться сухой и малооблачной погодой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На выходных в Украине будет

Отмечается, что в ближайшие сутки будет теплая и сухая погода, в западной части местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 0-6° тепла, днем 14-19 °; в западной и южной части ночью 4-10°, днем 19-22°.

В украинской столице, 13 октября, будет без осадков, однако немного ветряно. Температура ночью 4-6° тепла, днем 17-19°.

К слову, по архивным данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 13 октября самая высокая температура днем была 23,4° в 2014 году, самая низкая ночью -2,6° в 1891 году.

В мужской праздник, 14 октября, в День Защитника отечества, будет без осадков и тепло, ветер северо-восточный, 3-10 м/с.

Температура ночью 2-7° тепла, на побережье морей до 11°, днем 14-19°, на юге и в Закарпатье 22°. В Киеве 14 октября без осадков. Ветер северо-восточный, 5-8 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 17-19°.


Поделиться
Читайте также:
 
Доллар в обменниках в пятницу подешевел ПриватБанк предупреждает, что в ночь на воскресенье приостановит работу всех платежных систем В Индии самолет во время взлета задел стену - ФОТО В центре Харькова сгорело пять автомобилей - ФОТО, ВИДЕО
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив