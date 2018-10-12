На выходных в Украине будет "бабье лето" - ФОТО

Отмечается, что в ближайшие сутки будет теплая и сухая погода, в западной части местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 0-6° тепла, днем 14-19 °; в западной и южной части ночью 4-10°, днем 19-22°.

В украинской столице, 13 октября, будет без осадков, однако немного ветряно. Температура ночью 4-6° тепла, днем 17-19°.

К слову, по архивным данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 13 октября самая высокая температура днем была 23,4° в 2014 году, самая низкая ночью -2,6° в 1891 году.

В мужской праздник, 14 октября, в День Защитника отечества, будет без осадков и тепло, ветер северо-восточный, 3-10 м/с.

Температура ночью 2-7° тепла, на побережье морей до 11°, днем 14-19°, на юге и в Закарпатье 22°. В Киеве 14 октября без осадков. Ветер северо-восточный, 5-8 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 17-19°.