В Британии появился министр по вопросам суицида

Об этом сообщает BBC.

На данную должность был назначен текущий министр охраны здоровья Британии - Джэки Дойл-Прайс. Решение о создании такой должности было принято на фоне происходящего в Лондоне саммита, посвященного международному дню психического здоровья. Новоиспеченный министр пообещала приложить все усилия, чтобы предотвратить трагедии самоубийства.

Правительство, в свою очередь, будет оказывать полную поддержку в организации групп поддержки психического здоровья в школах. А также проводить мониторинг здоровья учащихся, в том числе их умственного благополучия. Наряду с этим заявлением, премьер-министр рассмотрит вопрос выделения суммы в 1,8 млн. фунтов стерлингов для продолжения существования бесплатной гарячей линии помощи.

Ранее в Британии аннонсировали появление министра по вопросам одиноких людей. Должность занимает заместитель министра по вопросам спорта и гражданского общества - Трейси Крауч. В планах министра разработка специального метода измерения одиночества человека.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Британия стремится укрепить торговые связи с Украиной.