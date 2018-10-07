12:19 07.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100205165:roman

Сергей Князев принял участие в Международной конференции полицейских шерифов

Сегодня, 7 октября, глава Нацполиции Украины Сергей Князев принимает участие в ежегодной конференции руководителей полицейских ведомств мира.

Сергей Князев принял участие в Международной конференции полицейских шерифов

Свою работу конференция Международной ассоциации руководителей полиции проведет с 6 по 10 октября. Она продлится в течение четырех дней во Флориде.

Во ходе конференции внимание ее участников было акцентировано на различных методах и способах повышения мотивации полицейских. В частности, участники конференции рассмотрят широкий спектр способов поощрения лучших полицейских.

Одним из таких способов, который зарубежные коллеги используют как один из мотиваторов за отличную службу - поощрение близких родственников работника ведомства.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно председатель Нацполиции Сергей Князев во время рабочего совещания по результатам деятельности Главного следственного управления презентовал стартовую программу подготовки отечественных детективов.


Поделиться
Читайте также:
 
Мелания Трамп оскорбила кенийцев своим головным убором Кабмин принял новую стратегию по защите прав человека в Украине В Боснии и Герцовине сегодня стартовал "День выборов" В районе Индустриального моста джип насмерть сбил пешехода - ФОТО
Фоторепортаж
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив