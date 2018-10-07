Сергей Князев принял участие в Международной конференции полицейских шерифов

Свою работу конференция Международной ассоциации руководителей полиции проведет с 6 по 10 октября. Она продлится в течение четырех дней во Флориде.

Во ходе конференции внимание ее участников было акцентировано на различных методах и способах повышения мотивации полицейских. В частности, участники конференции рассмотрят широкий спектр способов поощрения лучших полицейских.

Одним из таких способов, который зарубежные коллеги используют как один из мотиваторов за отличную службу - поощрение близких родственников работника ведомства.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно председатель Нацполиции Сергей Князев во время рабочего совещания по результатам деятельности Главного следственного управления презентовал стартовую программу подготовки отечественных детективов.