23:45 05.10.2018 | Общество | Новости
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В Китае перестанут выпивать российскую "Балтику"

Российская пивоваренная компания "Балтика" добилась аннулирования патента на производство и продажи в Китае из-за конфликта с дизайном "аналогичного" местного происводителя. 

В Китае перестанут выпивать российскую

Об этом передает The Patent Examination Board. 

Сообщается, что  местная компания Kuyadom производит напитки "российской Балтики", но на её упаковке нет информации на китайском языке, что нарушает законодательство страны. Российская компания вынуждена была обратиться в суд и получить позитивное удовлетворение своих претензий.

Китай это крупнейший рынок пива в мире, поэтому для РФ очень важно добиться решения антимонопольных органов, чтобы продажи продукции можно было возобновить в будущем. Какой-либо материальной компенсации за моральный ущерб руководство "Балтики" не требует. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", специалисты из Стэнфордского университета заявили о том, что им удалось обнаружить древнейшие образцы пива.


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