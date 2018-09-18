20:32 18.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Численность украинцев за семь месяцев сократилась на 138,3 тысяч человек, - Госстат

За последние семь месяцев численность населения Украины сократилась на 138,3 тысяч человек.

Численность украинцев за семь месяцев сократилась на 138,3 тысяч человек, - Госстат

По состоянию на 1 августа в стране насчитывается 42,2 миллионов жителей. Такие данные во вторник, 18 сентября, обнародовала Государственной службы статистики Украины.

Так, по данным статистического ведомства количество умерших в Украине существенно превышает число живорожденных. На сегодняшний день на сто человек умерших - 57 рожденных.

При этом в период с января по июль в Украине родилось 195 748 детей, а умерли 344 367 человек, в том числе 1 478 детей в возрасте до одного года.

Напомним, с января по июнь текущего года население Украины сократилось на 122,5 тыс. человек.

Как сообщал УРА-Информ, в декабре 2019 года правительство обещает проведут пробную перепись населения страны, которая позволит подготовиться к Всеукраинской переписи, запланированной на 2020 год.


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