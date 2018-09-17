Беглый президент Янукович воспользуется правом последнего слова

Сторона защиты бывшего главы украинского государства Виктора Януковича заявила, что его подопечный вскоре может воспользоватся привилегией последнего слова. Об этом адвокат Александр Байдык ответил на запрос по материалам РБК-Украина.
Согласно его словам, по состоянию на 17 сентября, суд принимает решение о предоставлении последного слова экс-президенту страны. В частности, чтобы дело наконец-то срушилось с места, будут поданы соответствующие ходатайства.
Также Александр Байдык подчеркнул, что последнее слово от Виктора Федоровича может прозвучать по видеоконференции. Так как лично беглый президент Украины присутствовать в связи с ситуацией по безопасности не может.
Напомним, три адвоката вышли из дела беглого Януковича.
Как сообщал ранее "УРА-Информ", Оболонский районный суд Киева возобновил рассмотрение дела бывшего президента Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене государства.