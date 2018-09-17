Беглый президент Янукович воспользуется правом последнего слова

Согласно его словам, по состоянию на 17 сентября, суд принимает решение о предоставлении последного слова экс-президенту страны. В частности, чтобы дело наконец-то срушилось с места, будут поданы соответствующие ходатайства.

Также Александр Байдык подчеркнул, что последнее слово от Виктора Федоровича может прозвучать по видеоконференции. Так как лично беглый президент Украины присутствовать в связи с ситуацией по безопасности не может.

Напомним, три адвоката вышли из дела беглого Януковича.

Как сообщал ранее "УРА-Информ", Оболонский районный суд Киева возобновил рассмотрение дела бывшего президента Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене государства.