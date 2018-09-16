21:15 16.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100203758:Polishuk

НАБУ вызвало Омеляна на допрос 19 сентября

Министра инфраструктуры Владимира Омеляна, которого подозревают в незаконном обогащении вызвали на допрос в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

НАБУ вызвало Омеляна на допрос 19 сентября

Министр должен прийти к следователю в среду, 19 сентября. Как рассказал журналистам адвокат Александр Лысак, министру предложили предоставить показания примерно в пять часов вечера.

По словам адвоката, НАБУ уже не впервые вызвало Омеляна на допрос. Первый допрос по этому же делу состоялся или в 2017 году, или в начале 2018. Тогда он был вызван на допрос в НАБУ еще в качестве свидетеля. Он дал развернутые показания. Они говорят, тогда он был свидетель, а теперь подозреваемый, - добавил он.

Напомним, Владимира Омеляна подозревают в незаконном обогащении.

Как сообщал УРА-Информ, в пятницу, 14 сентября Соломенский районный суд Киева рассмотрел меру пресечения в отношении подозреваемого и решил отдать его на поруки.


Поделиться
Читайте также:
 
Правительство внесло в Раду проект госбюджета-2019 О ситуации в Крыме депутатам расскажет постпред президента Нацбанк на понедельник немного опустил гривну В Таиланде объявили режим ЧП из-за массовых наводнений
Фоторепортаж
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив