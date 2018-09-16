НАБУ вызвало Омеляна на допрос 19 сентября

Министр должен прийти к следователю в среду, 19 сентября. Как рассказал журналистам адвокат Александр Лысак, министру предложили предоставить показания примерно в пять часов вечера.

По словам адвоката, НАБУ уже не впервые вызвало Омеляна на допрос. Первый допрос по этому же делу состоялся или в 2017 году, или в начале 2018. Тогда он был вызван на допрос в НАБУ еще в качестве свидетеля. Он дал развернутые показания. Они говорят, тогда он был свидетель, а теперь подозреваемый, - добавил он.

Напомним, Владимира Омеляна подозревают в незаконном обогащении.

Как сообщал УРА-Информ, в пятницу, 14 сентября Соломенский районный суд Киева рассмотрел меру пресечения в отношении подозреваемого и решил отдать его на поруки.